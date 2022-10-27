Нужны ли нам мультивитамины

К характерным симптомам дефицита витаминов относятся усталость, сухость кожи и волос, раздражительность и депрессии, быстро появляющиеся синяки и частые инфекции, а также изменения цвета кожи. В некоторых случаях длительный дефицит витаминов приводит к изменению поведения, бессоннице, одышке и учащённому сердцебиению. Если у вас появились все эти признаки, проверьте показатели витаминов в крови.Придерживающимся здоровой диеты с большим количеством фруктов, овощей и цельнозерновых, а также белков и прочих питательных веществ мультивитамины особой пользы не принесут. Но если вы находитесь на строгой диете, или каким-то образом ограничиваете потребности организма в питании, либо по состоянию здоровья не можете усваивать ряд питательных веществ, то стоит проконсультироваться с врачом о приёме витаминов.Однако мегадозы витаминных добавок вам однозначно не показаны, так как в этом случае витамины помешают усвоению других питательных веществ и даже могут стать токсичными. Витамины - это микроэлементы, которые необходимы для укрепления самочувствия. Они помогают нам выполнять многие важные функции организма, и тело регулярно нуждается в 13 основных витаминов, которые мы можем получать от основных продуктов питания. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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