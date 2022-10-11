Эпидемиолог Байтяков: коронавирус постоянно мутирует, чтобы избежать иммунного ответа

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Эпидемиолог Байтяков: коронавирус постоянно мутирует, чтобы избежать иммунного ответа


COVID-19 постоянно меняется, но недавние исследования показывают, что эти изменения вскоре могут оказать серьезное влияние.

С зимой приходит риск зимних болезней, особенно Covid и его мутаций. Недавние мутации COVID-19 предполагают, что он может мутировать таким образом, что иммунная система населения больше не может эффективно с ним бороться.

Было несколько вариантов COVID-19 с тех пор, как первый был обнаружен в конце 2019 года и стал вирусным в 2020 году. За последние два с половиной года мир наблюдал, как варианты Гамма, Дельта, Бета и Омикрон проходят через популяции.

Каждый из этих вариантов претерпел различные мутации. Однако ученые начинают видеть то, что известно как конвергентные мутации.


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Что такое конвергентные мутации?


Конвергентные мутации - это когда разные варианты имеют те же мутации, что и другие варианты. Это не делает их одним и тем же вариантом, а просто двумя формами вируса, имеющими одинаковые функции. Что беспокоит в этих совпадениях, так это то, что они делают вирус более эффективным в уклонении от иммунного ответа организма; это означает, что организму становится все труднее бороться с вирусом.


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Говоря о конвергентных мутациях, также присутствующих в различных формах варианта Omicron, эпидемиолог сказал:

«Наблюдение этой модели конвергентной эволюции будет означать, что SARS-CoV-2 будет вызывать мутации, уклоняющиеся от иммунитета, гораздо чаще, чем раньше. и получившиеся новые варианты будут гораздо более уклоняющимися от иммунитета. Происходит то, что есть пациенты, которые не могут избавиться от инфекции. И вирус, потому что нет узких мест при передаче от человека к человеку, он просто нажимает на эволюционную кнопку быстрой перемотки вперед», - говорит врач-эпидемиолог  Иван Байтяков специально для МедикФорум.



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