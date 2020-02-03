Повышает иммунитет, оздоровляет сердце: эксперты назвали лучшие свойства перца чили
Помимо придания вкуса пище приправы также играют важную роль в поддержании здоровья. Это относится и к перцу чили: он помогает в борьбе с воспалением, повышает иммунитет, оздоровляет сердце.
Эксперты призывают добавлять в рацион жгучий красный перец. Ими были названы лучшие свойства специи, об этом пишет журнал Times Now.
Борется с воспалением. Перец чили обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в лечении и лечении распространенных заболеваний. Его употребление помогает уменьшать боль, связанную с воспалением, - например, при артрите, псориазе, ангине.
Укрепляет сердечную мышцу. Болезни сердца сегодня - одна из главных причин смерти во всем мире. Перец чили оздоровляет миокард, обеспечивая эффект профилактики атеросклероза. Соединения, присутствующие в нем, помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови.
Служит средством от простуды. Помимо облегчения боли и уменьшения воспаления, капсаицин (соединение жгучего красного перца) помогает уменьшить образование слизи и застоя в дыхательных путях при простуде.
Повышает иммунитет. Перец чили богат витамином А и другими антиоксидантами, что делает более эффективной иммунную защиту организма от инфекций. Эти вещества перца уменьшают активность свободных радикалов в организме, защищая клетки от разрушения.
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