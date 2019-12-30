Употребление жгучего перца укрепляет сердце
Употребление жгучего перца может привести к укреплению здоровья сердца. В частности, исследователи выяснили, что при активном поглощении перца чили вероятность смерти от инфаркта снижается на 40%.
Очередное исследование показало пользу жгучего перца чили для здоровья человека. Выяснилось, что любители этой специи имеют более крепкое сердце. Исследование проводилось учеными из Средиземноморского неврологического института в Италии, а участие в нем приняли 25 000 человек. В течение 8 лет исследователи наблюдали за их здоровьем и пищевыми предпочтениями. Выяснилось, что риск смерти от инфаркта снижается на 40% среди тех, кто употреблял перец чили не реже четырех раз в неделю.
При этом вероятность уйти из жизни от инсульта уменьшилась более чем наполовину. Авторы исследования, к сожалению, не смогли точно ответить на вопрос, что именно в перце чили обеспечивает такой удивительный результат. А этот ответ пригодился бы людям, которые не переносят острой пищи, но хотели бы получить такие же преимущества. В целом, некоторые диетологи полагают, что жгучий перец это маркер общего здоровья и правильных пищевых предпочтений.
Люди, которые регулярно употребляют жгучий перец, вероятно, поглощают и большее количество свежей пищи. Жгучий перец часто используется для того, чтобы есть домашние блюда, а не те, что продаются в супермаркетах. Так что, вполне возможно, польза идёт не собственно от перца, а от общего образа жизни, который ведут люди, предпочитающие эту приправу. Но всё равно, тем, кто любит острое, можно продолжать следовать своим привычкам. Об этом пишет We are Iowa. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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