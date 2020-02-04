5 плюсов для здоровья от сока лайма
Сок лайма в целом укрепляет самочувствие, но обладает и массой других отдельных преимуществ. К примеру, он поможет удержать вес под контролем.
Омолаживает кожу. В соке лайма содержатся антиоксиданты, дезинфектанты и даже антибиотики. Все они помогают омолаживать кожу и защищать её от инфекций.
Обеспечивает потерю веса. Лимонная кислота в соке лайма увеличивает скорость метаболизма, помогает сжигать больше калорий и накапливать меньшее количество жира.
Сражается с инфекциями. Употребление сока лайма уменьшает риск заражения инфекциями. В этом соке содержатся витамин C и антиоксиданты, усиливающие иммунную систему и помогающие сражаться с вирусами простуды и гриппа.
Способствует пищеварению. Флавоноиды в лайме стимулируют выделение пищеварительных соков в желудке. В дополнение к этому, кислота сока помогает слюне расщепляют пищу и тем самым улучшает пищеварение.
Сокращает риск болезней сердца. Лайм содержит высокий уровень магния и калия - полезных для сердца компонентов. Калий также положительно воздействует на кровоток, он уменьшает опасность инфарктов и инсультов. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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