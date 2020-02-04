Нужно ли маленьким детям молоко
Этот напиток когда-то считался основой детского питания, но в последние годы некоторые эксперты засомневались в том, что ребенок вообще нуждается в молоке. Требуется ли оно малышу, и в каких количествах?
Начнем с основных сведений о молоке. В нем содержатся почти все необходимые для развития ребенка полезные питательные вещества, включая белки, жиры и углеводы. Есть в молоке минералы и витамины, требующиеся для роста малышей, и особенно нужный костям кальций. Наконец, за исключением некоторых случаев, связанных с невосприимчивостью к лактозе, молоко очень хорошо усваивается детским организмом. Впрочем, потребности ребенка в молоке снижаются по мере его роста. Так, до трех лет необходимо давать детям не менее 650 мл молока, от трех до 7 - не менее 600 мл, а после 7 - около полулитра в день и так далее. Естественно, что речь идет не только о молоке, как напитке, но и обо всех молочных продуктах, кашах, кефире, йогурте и т.д.
Да, молоко полезно, но в мире вообще не существует ни одного продукта питания, который человек мог бы поглощать в неограниченных количествах. Даже избыток воды может спровоцировать в организме тяжелые, порой фатальные последствия. Детям не нужно пить много молока, ведь это полезный, но довольно калорийный продукт. Не приучайте малыша утолять жажду молоком - для этого лучше использовать обычную воду. Не стоит выделять именно молоко и молочные продукты в детском питании в ущерб другим его компонентам.
Молоко обязательно должно быть в диете ребенка, но также фрукты и овощи, злаки, белое мясо, орехи, рыба и морепродукты, компоты и соки. Правильное их сочетание самым благоприятным образом скажется на детском здоровье и пищеварении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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