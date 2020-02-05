Полезные и вредные продукты при раке груди
Каждый год десятки тысяч россиянок сталкиваются с опухолями молочных желез. При лечении этой болезни важно не только придерживаться всех рекомендаций врача, но и строго следить за своим питанием.
Ешьте больше фруктов и овощей. Они содержат антиоксиданты, обладают противоэстрогенным воздействием. Натурально встречающийся в овощах вроде моркови бета-каротин связан со снижением риска рака груди.
Побольше постных белков. Белок сохраняет идеальное соотношение массы тела к массе мышечной ткани. Его можно встретить не только в мясе, но в рыбе, морепродуктах, яйца, бобах и фасоли, семечках, орехах, сое и молочных продуктах.
Включите цельнозерновые в ваше питание. Исследования показывают, что высокое содержание пищевых волокон в рационе воздействует на гормональные последствия рака груди и других опухолей, зависимых от гормонов.
Избегайте красного мяса. Некоторые ученые обнаружили связь между красным мясом и повышенным риском рака груди. Приготовление мяса при высокой температуре может привести к выделению токсинов.
Ограничить употребление спиртного. Избыточный уровень спиртных напитков является одним из очень хорошо изученных факторов риска развития рака. При лечении рака алкоголь вообще лучше исключить. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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