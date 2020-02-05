Зачем человеку нужна клюква
Клюквенные соки и морсы издревле считаются лекарственными напитками. Но чем именно нам так полезна ягода клюква?
Ее польза, прежде всего, обуславливается уникальным набором компонентов, включая целый ряд полезнейших органических кислот. К ним относятся лимонная, бензойная, хинная и некоторые другие. Причем самый большой целебный эффект дает бензойная кислота, которая при попадании в наш организм превращается в гиппуровую кислоту. А ей по силам повышать эффективность антибиотиков и препаратов из группы сульфаниламидов, которые применяются при лечении почек. Хинная кислота тоже трансформируется в бензойную, а значит, уровень гиппуровой кислоты в теле вырастает. В клюкве содержатся пектины, укрепляющие здоровье, красящие вещества, стимулирующие сердце гликозиды и витамин С, необходимый для иммунитета.
Особую ценность клюква и продукты из нее несут для пациентов с почечными заболеваниями вроде пиелонефрита. Им нужно регулярно употреблять соки, морсы, отвары из клюквы. Поможет она жертвам гастритов, а также инфекционных заболеваний, требующих укрепления иммунитета. К слову, клюкву можно назвать антигипертонической ягодой, поскольку она неплохо заменяет соль во время приготовления тех или иных блюд. Избыток соли в рационе - частая причина скачков артериального давления.
Клюква полезна не всем. Если у вас диагностирована повышенная кислотность желудочного сока, не стоит употреблять клюкву. Противопоказана она при заболеваниях печени и язвенной болезни. Ягоды клюквы хороши еще и тем, что их можно очень долго хранить, и от этого свои полезные свойства они не теряют. А вот самостоятельно собирать клюву лучше поздней осенью, а не весной, когда в ней нет витамина С. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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