Рыба и морковь укрепят здоровье глаз
Правильное питание играет огромную роль в поддержании здоровья глаз. Существуют особенно полезные для этого продукты.
Вода. Абсолютно необходима для тех, кому требуется хорошее зрение. Выпивайте не менее 8 стаканов воды каждый день. Это также предотвратит сухость глаз.
Зеленые листовые овощи. Насыщены лютеином, зеаксантином и витамином С. Налегайте на шпинат, кале и листовую капусту.
Яйца. Великолепный источник лютеина и зеаксантина. Снижают риск возрастной потери зрения. Также яйца считаются хорошими хранилищами витаминов С, Е и цинка.
Морковь. В моркови и соке из нее множество витамина А и бета-каротина. Это самые важные нутриенты для укрепления и сохранения нашего зрения.
Батат. Сладкий картофель также содержит много бета-каротина и витамина Е. Очень полезен для профилактики болезней глаз. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий