Мифы о сперме: как долго сперматозойды выживают в воздухе и воде?
Если вы посмотрите на форумах тему контрацепции, то обнаружите множество мифов о выживании сперматозоидов. По-видимому, у людей существует страх забеременеть косвенным образом. Это мифы или реальность? Как долго сперма выживает в воздухе? А в воде? На постельном белье?
"Воздух - не идеальное место для спермы. Чтобы они выживали дольше, температура, влажность и pH должны быть правильными. Во влагалище и матке продолжительность жизни сперматозоидов составляет до пяти дней. Вне тела сперматозойды активны несколько минут. Иногда может выжить несколько сперматозоидов, но они не способны к оплодотворению", - пишет издание Оnmeda.
Это выглядит по-другому, если сперма находится в луже эякулята. Тогда срок выживания сперматозойдов увеличивается. Вряд ли вы попадете в такую лужу и не заметите. Если вы поместите сперму в стерильный контейнер сразу после эякуляции, в чашку с завинчивающейся крышкой, сперма может выжить дольше.
Одежда, постельное белье, полотенца и т. д.Если сперма попадет на одежду, абсорбирующие вещества и предметы (постельное белье или полотенца), сперматозойды умрут сразу после высыхания.
Водопроводная вода, ваннаСреда здесь жидкая, температура похожая на температуру тела, но сперматозоиды не имеют больших шансов на выживание. Они поглощают воду, лопаются и умирают.
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