Что в выпуклом животе тебе моём: почему торчит пузо?

Выпуклый живот часто ассоциируют с пивным пузом. Нередко он возникает у мужчин, с фигурой по типу «яблока». Однако к торчащему пузу приводит множество факторов, связанных с неправильным, нездоровым образом жизни. Посмотрим, что приводит к выпуклому животу, в данном материале.





Растянутый желудок





Желудок может иметь разные размеры. Зависит от типа телосложения, степени наполнения. Среднее значение взрослого человека - 3 литра. Пустой сокращается до 50 миллилитров. Большие порции растягивают желудок, препятствуя нормальному пищеварению, правильному усвоению. Желание поесть появляется чаще, что только расширяет желудок. Размер одной порции должен быть не больше кулака, калорийность до 500, приёмов пищи 5-8 в день. Опираться на суточную калорийность рациона.





Толстый кишечник со шлаками





Выпуклый живот может быть из-за зашлакованного толстого кишечника. Его длина составляет почти 2 метра, диаметр 4-7 сантиметров. Сами того не осознавая, мы копим непереваренные части продуктов, которые копятся годами. Может скопиться 8-25 килограммов такой еды, которые преобразуются в токсины, нарушая различные процессы в организме, приводя к ненавистному пузу. Помощь — разгрузочные дни, лечебное голодание, оздоровительные диеты. Обязательно включать больше клетчатки — отруби, злаковые, растительную пищу.





Висцеральный жир





Жир внутри живота складируется вокруг внутренних органов — печени, почек, поджелудочной железы, крупных сосудов, расположенных в брюшной полости. Нарушает их работу, меняя ход обменных процессов. Откладываемый в брюшной полости жир опасен, свойственен в основном мужчинам (отсюда наименование пивной живот). А жир по типу «груши», свойственной женщинам, концентрируется на бедрах и ягодицах, а на животе в виде валиков подкожно-жировой клетчатки.





Слабые мышцы





Недоразвитые мышцы пресса могут сформировать выпуклый живот. Когда мышцы в тонусе, открываются дополнительные капилляры, улучшается кровообращение, обменные процессы. Клетки окружающих тканей получают больше кислорода, что важно для окисления жира. Мышцы нужны для удержания органов брюшной полости на месте. Известно, что килограмм мышц сжигает дополнительно 100 ккал в сутки.





Опущение внутренних органов





Органы — желудок, тонкая кишка, поджелудочная железа и други — свободно расположены в животе или жёстко прикреплены к задней стенке живота. Они нуждаются в поддержке спереди. Иначе говоря, им опять требуется мышцы.





Организм человека — сложно устроенный организм. Выпуклый живот может говорить о разных проблемах. Можно сравнить организм с машиной: вы авто всегда заправляете лучшим бензином, следите за его состоянием. Так по какой причине забываете делать то же самое с телом, внутренними органами, не заботитесь о здоровье? Надо осторожно относиться к питанию, вести здоровый образ жизни и слушать свой организм.