Лучшие продукты, которые стоит есть перед тренировкой
Правильное питание жизненно важно для общего состояния здоровья, а еда перед тренировкой может помочь организму достичь пика активности, быстрее восстановиться. Это позволит минимизировать повреждение мышц, если вы работаете с весом. Лучший ответ на вопрос, что есть перед тренировкой, зависит от индивидуальных целей.
УглеводыПищу, богатую углеводами, рекомендуется есть людям, которые сосредоточены на наращивании силы, мышечной массы, или хотят, чтобы занятия были короткими и интенсивными.
Лучшие продукты, в качестве источника углеводов: овсянка, тост из цельного зерна, бурый рис, банан.
БелкиБыло обнаружено,что потребление белка, как отдельно, так и в сочетании с углеводами, обеспечивает лучший анаболический ответ, приводящий к росту мышц и улучшению восстановления.
Регулярное употребление белка перед тренировкой может привести к увеличению мышечной массы и силовых показателей. Исследования показывают, что белковые продукты помогает организму продолжать сжигать жир в течение 24 часов после тренировки.
Лучшие продукты, богатые белком: рыба, брокколи, бобовые, нежирный творог, йогурт, белое мясо птицы.
ЖирыЖир используется организмом для подпитки, когда важна длительность тренировок с интенсивностью от умеренной до низкой. Думайте об этом как о медленно горящем источнике энергии.
Полезные для здоровья жиры содержатся в орехах, авокадо и яйцах.
Независимо от того, что вы едите перед тренировкой, помните о достаточном употреблении воды до, во время и после тренировки.
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