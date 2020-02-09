Немецкий специалист назвала продукты, способные защитить от заражения коронавирусом
Немецкий врач-диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала журналу Focus о том, как с помощью питания защитить организм от заражения коронавирусом. Специалист назвала лучшие продукты для этого, среди них – говядина, бобовые, капуста.
Эксперт подчеркнула: защита человека от вирусов и инфекций во многом зависит от достатка важных питательных веществ в рационе – их дефицит ослабляет иммунитет, что увеличивает восприимчивость к возбудителям болезней, включая коронавирус. Чтобы обеспечить себя необходимыми нутриентами для лучшей защиты от заражения коронавирусной инфекции, специалист советует включать в рацион следующие продукты
Шпинат – благодаря обилию витамина А эффективно поддерживает целостность слизистых оболочек, выполняющих функции защиты местного иммунитета..
Морковь – снабжает бета-каротином, увеличивающим содержание антиоксидантов в крови, стимулирующим рост здоровых клеток.
Брокколи – усиливает защитные функции иммунной системы, будучи источником сразу целого комплекса противовоспалительных веществ: витамина C, бета-каротина, селена, цинка, фосфора, глутатиона.
Орехи, семена подсолнечника – продукты содержат витамин Е, цинк, селен, медь, защищающие иммунную систему, если она ослаблена. Их употребление обеспечивает синтез важнейших белков и ферментов.
Капуста – отличается высоким содержанием витамина С (150 граммов продукта дают до 90% суточной нормы), действующего как мощный антиоксидант, уничтожающий патогенные вещества.
Рыба – в продукте сосредоточены витамины группы B, цинк, селен, играющие важную роль в усилении защитных свойств организма: они повышают концентрацию числа Т-клеток иммунной системы, которые ищут и уничтожают болезнетворные соединения.
Телячья печень, говядина, бобовые – продукты, содержащие много цинка, который стимулирует производство лейкоцитов. Низкий уровень лейкоцитов в крови резко снижает защиту организма от инфекций, пояснила специалист.
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