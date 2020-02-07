Врачи уточнили начальные симптомы коронавирусной инфекции
Ранее было объявлено, что одним из начальных и наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции является лихорадка. Врачи уточнили, что у заболевания имеются и другие симптомы.
В пятницу 7 февраля стало известно, что число смертей вследствие вспышки коронавируса в Китае достигло 636 человек. Власти Уханя, ставшего очагом новой вирусной инфекции, обратились к населению с просьбой ежедневно измерять свою дневную температуру. Если будет обнаружена аномальная температура, муниципальный медицинский персонал посетит человека для осмотра.
Было выпущено консультативное заключение с учетом того, что лихорадка является одним из начальных типичных для коронавирусной инфекции симптомов.
«Тем не менее, другие симптомы также распространены, и их следует избегать, особенно в зонах повышенного риска. Наиболее высокому риску заражения подвержены младенцы и пожилые люди, у них наличие симптомов должно отслеживаться особенно тщательно», - рассказали врачи на портале Times Now.
Каковы начальные симптомы новой коронавирусной инфекции?
- Кашель. Появляется одним из первых.
- Насморк или заложенный нос. Обращайте внимание на проблемы с дыханием, возникающие в положении лежа.
- Боль в горле. Распространенный симптом коронавирусной инфекции, к ней прибавляется хрипота.
- Головная боль и тошнота. Также могут ощущаться общий упадок сил, необъяснимая усталость.
Оставить комментарий