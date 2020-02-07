Врачи уточнили начальные симптомы коронавирусной инфекции

кашель

Ранее было объявлено, что одним из начальных и наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции является лихорадка. Врачи уточнили, что у заболевания имеются и другие симптомы.

В пятницу 7 февраля стало известно, что число смертей вследствие вспышки коронавируса в Китае достигло 636 человек. Власти Уханя, ставшего очагом новой вирусной инфекции, обратились к населению с просьбой ежедневно измерять свою дневную температуру. Если будет обнаружена аномальная температура, муниципальный медицинский персонал посетит человека для осмотра.

Было выпущено консультативное заключение с учетом того, что лихорадка является одним из начальных типичных для коронавирусной инфекции симптомов.

«Тем не менее, другие симптомы также распространены, и их следует избегать, особенно в зонах повышенного риска. Наиболее высокому риску заражения подвержены младенцы и пожилые люди, у них наличие симптомов должно отслеживаться особенно тщательно», - рассказали врачи на портале Times Now.

Каковы начальные симптомы новой коронавирусной инфекции?
  • Кашель. Появляется одним из первых.
  • Насморк или заложенный нос. Обращайте внимание на проблемы с дыханием, возникающие в положении лежа.
  • Боль в горле. Распространенный симптом коронавирусной инфекции, к ней прибавляется хрипота.
  • Головная боль и тошнота. Также могут ощущаться общий упадок сил, необъяснимая усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа.
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Врачи уточнили начальные симптомы коронавирусной инфекции


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