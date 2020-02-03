Немецкий диетолог назвала 6 идеальных продуктов для укрепления иммунной системы
Когда кругом кашляют и чихают, необходимо укреплять иммунную систему. Об этом на портале Focus.de рассказала немецкий диетолог Ева-Мария Фом Брух.
Идеальные помощники в деле укрепления иммунитета – здоровые продукты, констатирует эксперт.
Шпинат. Богат витамином А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, целостность которых важна для защиты от вирусов. В продукте также много железа – его недостаток провоцирует ослабление иммунитета
Морковь. В дополнение к витамину С морковь также содержит много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие, идеально поддерживают иммунную систему.
Рыба. В рыбе присутствуют полезные витамины группы В, много цинка, селена. Последние два минерала являются крайне важными микроэлементами, укрепляющими защитные силы организма.
Орехи и семена. Содержат ценные питательные вещества: витамин Е, цинк, селен, медь. Они идеально противодействуют слабости иммунной системы.
Капуста. Этот овощ (в особенности, красная капуста) обеспечивает организм зимой витамином А, витамином С, селеном.
Картофель. В простом продукте много главного антиоксиданта, витамина С, а также калия, укрепляющего сердечно-сосудистую систему.
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