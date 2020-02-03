Немецкий диетолог назвала 6 идеальных продуктов для укрепления иммунной системы

картофель

Когда кругом кашляют и чихают, необходимо укреплять иммунную систему. Об этом на портале Focus.de рассказала немецкий диетолог Ева-Мария Фом Брух.

Идеальные  помощники в деле укрепления иммунитета – здоровые продукты, констатирует эксперт.

Шпинат. Богат витамином А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, целостность которых важна для защиты от вирусов.  В продукте также много железа – его недостаток провоцирует ослабление иммунитета

Морковь. В дополнение к витамину С морковь также содержит много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие, идеально поддерживают иммунную систему.

Рыба. В рыбе присутствуют полезные витамины группы В, много цинка, селена. Последние два минерала являются крайне важными микроэлементами, укрепляющими защитные силы организма.

Орехи и семена. Содержат ценные питательные вещества: витамин Е, цинк, селен, медь. Они идеально противодействуют слабости иммунной системы.

Капуста. Этот овощ (в особенности, красная капуста) обеспечивает организм зимой витамином А, витамином С, селеном.

Картофель. В простом продукте много главного антиоксиданта, витамина С, а также калия, укрепляющего сердечно-сосудистую систему.

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