Для повышения концентрации рядом нужен мобильник
Простое наличие мобильного телефона рядом уже повышает уровень концентрации. К такому выводу пришли ученые из Школы журналистики и коммуникаций в США.
Ученые в очередной раз подтвердили существование связи между смартфоном и нормальным функционированием мозга современного человека. Даже если он не пользуется любимым гаджетом, но видит его рядом с собой, это уже снижает степень беспокойства и позволяет лучше концентрироваться. 125 человек разделили на три группы. Всем нужно было сидеть в одиночестве в темной комнате 6 минут (о продолжительности добровольцев не информировали).
Первая группа развлекала сама себя с помощью смартфонов, но не могла совершать звонки или отправлять текстовые сообщения. Вторая оставила смартфоны за пределами комнаты и развлекала себя мыслями. Третьей разрешили положить смартфоны рядом на стол, но не позволяли их использовать. Опять-таки люди развлекались собственными мыслями. Особый прибор измерял проводимость кожи, по которой оценивают степень волнения.
Также фиксировались показатели радости, концентрации внимания, тема мыслей и общее настроение. Лишенные смартфонов люди имели больше всего сложностей с концентрацией, по сравнению с теми, кому было разрешено их иметь хотя бы в пределах видимости. Причем именно в группе, где смартфоны лежали рядом, были достигнуты максимальные показатели по степени концентрации, чем в остальных двух, как пишет IBT. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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