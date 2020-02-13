В Росконтроле рассказали, как выбрать качественные бананы
Согласно статистике, банан – это самый покупаемый съедобный плод в нашей стране. Каждый россиянин съедает в год около семи килограммов этого продукта. Так как же распознать качественный товар? Об этом рассказали в Росконтроле.
В первую очередь, надо обратить пристальное внимание на цвет. Он должен быть ярким, матовым и однородным, а сам оттенок – от желтого до желто-зеленого. Выбирать неспелые бананы есть смысл только в том случае, если вы планируете не есть его сразу, а сохранить подольше.
Обратите внимание на черные точки. Если они есть – это не проблема, но тогда продукт надо съесть в тот же день. Если точки превратились в пятна – такой плод лучше выкинуть и не рисковать.
Изучите кожуру. Если она с серым оттенком – это значит, что банан был подморожен. Кожура должна быть цельной и без трещин. Также лучше не брать плод с оторванной плодоножкой.
На ощупь он должен быть упругим и твердым и иметь приятный запах, но не слишком интенсивный. Если аромат чрезмерно выраженный, то значит, что продукт перезрел, говорится на сайте Росконтроля.
Ранее портал «Медикфорум» подробно рассказал, почему есть бананы утром – плохая идея.
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