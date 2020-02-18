Никогда не стоит верить лицу человека

"Можем ли мы угадывать эмоции по лицу? - рассуждает автор исследования профессор Алейкс Мартинес (Aleix Martinez). - Теперь доказано, что нет. Не каждый улыбающийся человек счастлив. Не каждый счастливый человек улыбается. Если вы целый день испытываете счастье, то не будете ходить по улицам с улыбкой, вы просто счастливы. Кто-то считает, что сможет определить вину человека в преступлениях по выражению лица. Мы доказали, что все это полная ерунда".

Кажется очевидным, что о настроении человека можно узнать по выражению его лица. Но эти самые лицевые индикаторы - очень плохие сигналы наших внутренних эмоций, как установили ученые из Университета Огайо. Они проанализировали мышечные движения в лице, связанные с отдельными эмоциями, а затем выяснили, действительно ли люди эти эмоции испытывали. Установлено, что попытки определить настроение или чувство по выражению лица почти всегда оказывались неудачными.Профессор Мартинес подчеркивает, что эта "ерунда" может быть очень опасной, если кто-то всерьез поверит в возможность оценивать правдивость человека или его виновность по лицу, как пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ