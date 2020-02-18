Никогда не стоит верить лицу человека
Многие избиратели в России и других бывших республиках СССР часто голосуют за какого-то кандидата с "честным лицом". Исследователи доказали, что читать настоящие эмоции по лицу невозможно.
Кажется очевидным, что о настроении человека можно узнать по выражению его лица. Но эти самые лицевые индикаторы - очень плохие сигналы наших внутренних эмоций, как установили ученые из Университета Огайо. Они проанализировали мышечные движения в лице, связанные с отдельными эмоциями, а затем выяснили, действительно ли люди эти эмоции испытывали. Установлено, что попытки определить настроение или чувство по выражению лица почти всегда оказывались неудачными.
"Можем ли мы угадывать эмоции по лицу? - рассуждает автор исследования профессор Алейкс Мартинес (Aleix Martinez). - Теперь доказано, что нет. Не каждый улыбающийся человек счастлив. Не каждый счастливый человек улыбается. Если вы целый день испытываете счастье, то не будете ходить по улицам с улыбкой, вы просто счастливы. Кто-то считает, что сможет определить вину человека в преступлениях по выражению лица. Мы доказали, что все это полная ерунда".
Профессор Мартинес подчеркивает, что эта "ерунда" может быть очень опасной, если кто-то всерьез поверит в возможность оценивать правдивость человека или его виновность по лицу, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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