Симптомы этих трех видов рака часто ошибочно принимают за что-то другое

Своевременное выявление и диагностика рака имеет решающее значение для спасения людей при этом заболевании. Представители британской организации Cancer Research UK заявили, что рак, диагностированный на ранней стадии, когда он еще не распространился, с большей вероятностью будет успешно вылечен. Но некоторые виды рака бывает особенно трудно обнаружить своевременно. Зачастую их симптомы похожи на другие, менее серьезные заболевания, и их можно легко проигнорировать.Симптомы этих трех распространенных видов рака особенно часто ошибочно принимают за что-то другое, приводится экспертное мнение в издании The Sun.Он обладает мрачной репутацией рака с самым низким уровнем выживаемости – более половины пациентов умирают вскоре после новости о диагнозе. По данным Pancreatic Cancer UK пять признаков данного вида рака можно принять за обычное недомогание – это боли в животе, боль в спине, несварение желудка, потеря веса, а также изменения в работе кишечника.Его симптомы часто становятся заметными только тогда, когда болезнь достигает поздней стадии и гораздо труднее поддается лечению. В Cancer Research UK отмечают, что есть два тревожных симптома рак яичников, которые можно принять за что-то другое: запор и диарея. Кроме того, ему присуще быстро возникающее насыщение или потеря аппетита, боль или вздутие в животе, потребность чаще мочиться.Врачи организации Bowel Cancer UK назвали его неочевидными симптомами кровотечение из заднего прохода, напоминающее геморрой, или изменения в обычном режиме работы кишечника (например, более жидкий стул, более частое испражнение или запор). Быстрая потеря веса и боль в животе или спине также могут указывать на опасное заболевание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли рассматривать геморрой как предраковое состояние.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.