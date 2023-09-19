Врач Мухина: горький шоколад помогает пожилым людям стабилизировать холестерин

«В горьком шоколаде по сравнению с другими его видами будет самое большое содержание теобромина – антиоксиданта, который полезен для клеток мозга. Он обладает стимулирующим эффектом, улучшает когнитивные, интеллектуальные функции, повышает скорость реакции, внимательность и концентрацию, что важно для пожилых», - перечислила Марият Мухина в интервью «Москве 24».

Врач Мухина отметила, что в этом продукте содержатся такие полезные вещества как витамины группы B, магний, кальций, калий и железо. Кром того, он является источником антиоксиданта, улучающего деятельность мозга у пожилых людей.Также врач констатировала, что горький шоколад помогает пожилым людям стабилизировать холестерин, благодаря чему улучшается их защита от опасных сосудистых патологий, включая инфаркты, инсульты, атеросклероз. Помимо того, продукт уменьшает подверженность депрессии, помогает сохранять хорошее настроение.Медик посоветовала съедать кусочек горького шоколада в первой половине дня. Вечером от него лучше отказаться из-за содержащегося кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что орехи следует употреблять в пищу исключительно в небольшом количестве

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