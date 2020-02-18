Как питаться до и после тренировки





Худеющие, спортсмены и люди, заботящиеся о здоровье, обязаны посещать тренировки. Спортивное занятие сопровождается высокой потерей калорий, важно придерживаться правильного рациона до и после тренировки. Подробнее рассказывает MedikForum.ru.





Питание до тренировки





Ситуация, когда у спортсмена во время и после тренировки падает уровень сахара в крови, широко распространена. Явление называют гипогликемией. Симптомами являются холодный пот, головокружение, тошнота, шум в ушах. Голодным тренироваться не стоит. Важно до тренировки устроить перекус, полноценный приём пищи — углеводосодержащие продукты являются оптимальным выбором в данном случае.





Бодрость во время занятий, отсутствие сонливости, усталости способны побороть углеводы. Кстати, голодным желудок считается, когда организм без пищи находился в течение восьми и более часов.





Занимаетесь спортом утром? За 40-60 минут необходимо съесть углеводный продукт — овсяную кашу, банан, батончик мюсли. Желательно сложные углеводы, а сладости типа шоколада, конфет лучше исключить.





Тренировки днём и вечером — гораздо проще. Полноценный обед, ужин, через 1,5-2 часа разрешается идти на тренировку. Каких-то принципов в питании в подобном случае нет: главное придерживаться в целом здорового и правильного рациона, исключив сладости, сахар, фастфуд, много соли.





Существуют занятия, где позволительно тренироваться на пустой желудок. В основном аэробные виды нагрузок: ходьба, бег, плавание, йога, фигурное катание. Перед силовыми кушать обязательно.





Питание после тренировки





Бытует мнение, после тренировки кушать разрешается через пару часов, но только белки. Во время занятий расходуется глюкоза, гликоген, затем жировая ткань. После спортивных упражнений стоит восстановить уровень глюкозы в крови.





После кардио уместно перекусить уже через 10-15 минут. Примите душ, оденьтесь, потом съешьте яблоко, выпейте свежевыжатый сок. При похудении после подобного перекуса можно на пару часов отказаться от пищи, чтобы организм занялся жиросжиганием.





Силовая тренировка и попытки нарастить мышцы - значит, в течение часа необходимо съесть белковый продукт. В данный период действует правило метаболического окна, восстанавливаются ткани и синтез белка. Идеальны нежирная рыба, яичный белок, куриная грудка, но не молочные продукты.





Получается, после тренировки можно съесть углеводный или белковый продукт. Но не наедается от души. Только придя домой, отдохнув, можно как следует поесть. На ужин желательно есть омлет, яйца, овощи, нежирное мясо птицы, морепродукты, белую рыбу на пару.





Стоит заметить, данные рекомендации общие о питании до и после тренировки. У каждого человека собственные цели, индивидуальные особенности. Поэтому логично уточнить особенности питания у личного тренера или специалиста.