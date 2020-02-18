Каждый 30-й ходит по-большому в душ
Британские социологи получили удивительные результаты опроса местного населения и жителей США. Каждый 30-й участник опроса опорожняет кишечник в душе.
Опрос проводился по заказу одного из крупнейших производителей гигиенических средств в стране. Оказалось, что британцы и американцы порой принимают душ нестандартным образом. Из 1 100 опрошенных каждый 30-й, к примеру, опорожнял в душе кишечник, причем из этой категории странных людей многие сознались, что поступают таким образом... на работе. Чем не убедительная причина пореже обустраивать душ на рабочем месте?
Конечно, о таких вещах, как мочеиспускание в душе, можно даже и не говорить, ведь опрос показал, что этим занимаются почти все. Однако привычка ходить в душе по-большому удивила социологов. Они предполагали, что опрос выявит подобных "оригиналов", но никак не ожидали, что их будет так много. Естественно, что подобная привычка вряд ли понравится коллегам по работе и сантехникам, отмечает Metro.
"Если вы регулярно опорожняете кишечник в душе, это очень плохо для водопровода, - рассказал один из авторов опроса. - Дренаж всей системы может быть затруднен, поскольку стоки для душа не предназначены ни для чего, кроме мыла и некоторого количества волос. Трубы, выводящие воду от душевого слива, имеют больше изгибов, чем от унитаза, а это тоже повышает риск закупорки. А это грозит не только "упрямым" затором, но и очень специфическим запахом в душевой комнате". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий