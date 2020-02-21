Все ещё сомневаетесь? Польза фитнеса после 40 лет

Желание сохранить красивый молодой и здоровый вид невозможно осуществить без занятий фитнесом. После 40 лет подобные меры действительно полезны. Чем именно, рассказываем в нашем материале.

Сохранение фигуры





Фитнес в любом возрасте приводит к улучшению качества тела. Мышцы становятся подтянутыми, красивыми, кожа обретает симпатичный вид. В целом подобные занятия меняют жизнь к лучшему, ведь повышается самооценка, настроение становится на высоте.





Омолаживающее действие





Процесс старения объясняется многими нашими действиями - до 70% повседневных дел способны влиять на состояние организма. И только в 30% случаев молодость зависит от генов. Поэтому надо заниматься фитнесом после 40 лет.





Сохранение подвижность и здоровья





Физическая активность напрямую влияет на здоровье человека. Люди генетически запрограммированы на движение, активность, которые надо поддерживать. От этого зависит здоровье, прочность костей, мышц. От постоянной активности сохраняется сухя мышечная масса, предотвращается отложения жира, утрата мышечной силы.





Снижается риск инфаркта





Сердце с годами не становится здоровее. Но фитнес после 40 позволит замедлить процесс его старения. Упражнения и правильное питание приводят к предотвращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.





Повышение либидо





Это актуально для женщин, но особенно мужчин. Фитнес улучшает работу сердца, половую функцию. Здоровый кровоток обеспечивает качественную эрекцию. Среди занимающихся спортом импотенция встречается на 41% реже. Поэтому не стоит сидеть постоянно на диване, особенно после 40 лет.

Стимуляция работы головного мозга

Улучшение настроения

Физические нагрузки положительно сказываются на работе головного мозга. Внимание, память, решение проблем, мышление - функционал заметно улучшится. Фитнес после 40 лет обязателен для желающих сохранить ясный ум.Спорт повышает общее расположение духа. Занятия способствуют выбросу эндорфинов, из-за чего настроение серьёзно повышается. Да, после занятия вы можете почувствовать усталость, но вскоре заметите, что настроение стало лучше.