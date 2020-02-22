Советы для начинающих: как тренироваться в зале

Тренировка

Новички в тренажёрном зале чувствуют себя неуютно. Они не знают, что делать, как делать, с чего вообще начать. Кажется — бери и тренируйся, но ответов на многочисленные вопросы о тренировках нет.

MedikForum.ru раскрывает полезные секреты успешных тренировок для начинающих. Подробнее — в материале.

Поставьте цель


Тренировка

До прихода в зал и покупки абонемента надо определиться с целью. Какой результат вы хотите получить от занятий спортом — серьёзно похудеть, обрести рельефный пресс, избавиться от пары-тройки килограммов или набрать массу?

Цели ставьте не глобальные или абстрактные, а конкретные. Желание просто похудеть ни к чему не приведёт. Нужно прописать цели на листочке, например, похудеть на 5 килограммов за 2 месяца, влезть в старые джинсы к июню, избавиться от живота или второго подбородка к марту. Вот это вполне очевидно и будет заметно к тому сроку, который вы себе поставите.

Тренировка

Наймите тренера


Начинающие, кто никогда не ходил в зал, должны начинать работу над телом с тренером. Специалиста следует познакомить с целью, поставленной ранее. Тренер всегда выслушает новичка, поможет понять технику упражнений, должен быть на связи, помогая в вопросах тренировочного процесса и питания.

Тренировка

Тренер при знакомстве проведёт визуальный осмотр вашего тела. Также он может порекомендовать пройти обследование, диагностику, чтобы определить состояние здоровья. Об имеющихся заболеваниях следует ознакомить тренера, так можно будет точнее определиться с упражнениями, помогающими достичь положительного результата.

Следуйте программе


Личный тренер составит индивидуальную программу, основываясь на ваших показателях, потребностях. Заметим, упражнения должны соответствовать не только цели, но и ощущению комфорта в теле во время их выполнения.

Останется погрузиться в тренировочный процесс: следовать инструкциям специалиста на пути к достижению мечты.

Тренировка

Отслеживайте динамику


Обязательно делайте фотографии и замеры. Еженедельно необходимо измерять показатели, которые необходимы вам. Например, при похудении важно следить за параметрами объёма талии или ягодиц. Обследование тела позволит понять, в правильном направлении двигаетесь или потребуются изменения в тренировках.

Начинающим следует наладить технику выполнения упражнений, чтобы выполнять их эффективно и безопасно. Это позволит укрепить организм, мышцы, здоровье, повысить выносливость. Такой подход позволит в дальнейшем достичь любой заданной цели.
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