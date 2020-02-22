Советы для начинающих: как тренироваться в зале

Новички в тренажёрном зале чувствуют себя неуютно. Они не знают, что делать, как делать, с чего вообще начать. Кажется — бери и тренируйся, но ответов на многочисленные вопросы о тренировках нет.





MedikForum.ru раскрывает полезные секреты успешных тренировок для начинающих. Подробнее — в материале.

Поставьте цель





До прихода в зал и покупки абонемента надо определиться с целью. Какой результат вы хотите получить от занятий спортом — серьёзно похудеть, обрести рельефный пресс, избавиться от пары-тройки килограммов или набрать массу?





Цели ставьте не глобальные или абстрактные, а конкретные. Желание просто похудеть ни к чему не приведёт. Нужно прописать цели на листочке, например, похудеть на 5 килограммов за 2 месяца, влезть в старые джинсы к июню, избавиться от живота или второго подбородка к марту. Вот это вполне очевидно и будет заметно к тому сроку, который вы себе поставите.





Наймите тренера





Начинающие, кто никогда не ходил в зал, должны начинать работу над телом с тренером. Специалиста следует познакомить с целью, поставленной ранее. Тренер всегда выслушает новичка, поможет понять технику упражнений, должен быть на связи, помогая в вопросах тренировочного процесса и питания.





Тренер при знакомстве проведёт визуальный осмотр вашего тела. Также он может порекомендовать пройти обследование, диагностику, чтобы определить состояние здоровья. Об имеющихся заболеваниях следует ознакомить тренера, так можно будет точнее определиться с упражнениями, помогающими достичь положительного результата.





Следуйте программе





Личный тренер составит индивидуальную программу, основываясь на ваших показателях, потребностях. Заметим, упражнения должны соответствовать не только цели, но и ощущению комфорта в теле во время их выполнения.





Останется погрузиться в тренировочный процесс: следовать инструкциям специалиста на пути к достижению мечты.





Отслеживайте динамику





Обязательно делайте фотографии и замеры. Еженедельно необходимо измерять показатели, которые необходимы вам. Например, при похудении важно следить за параметрами объёма талии или ягодиц. Обследование тела позволит понять, в правильном направлении двигаетесь или потребуются изменения в тренировках.





Начинающим следует наладить технику выполнения упражнений, чтобы выполнять их эффективно и безопасно. Это позволит укрепить организм, мышцы, здоровье, повысить выносливость. Такой подход позволит в дальнейшем достичь любой заданной цели.