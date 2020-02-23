6 советов для тех, кто хочет научиться контролировать размер порции

Питание является залогом здоровья, красивой фигуры, прекрасного настроения. Данные факторы зависят не только от качества пищи, но и от размера порции. Следить за количеством съеденного не всем бывает легко. Как научиться делать это, рассказывает MedikForum.ru.





Совет №1: последовательность





В приёмах пищи важно придерживаться последовательности. При сильном голоде человеку свойственно съедать большую порцию. Оптимальным режимом питания станут три полноценных приёма пищи, два перекуса. Завтрак, обед и ужин должны быть быть размеренными, порции не слишком большими, но явно больше перекусов. Между основными поеданиями еды устраивайте небольшие перекусы. Оптимально потреблять орехи, фрукты, овощи, те продукты, что не перегрузят организм. Важно не пропускать приёмы пищи, чтобы когда сядете за стол не было соблазна съесть абсолютно всё, что лежит в холодильнике.

Совет №2: правило меры





Порцию необходимо контролировать. 100 граммов мяса по размеру схоже с колодой карт, а порция хлопьев размером с горсть. Помните о принципе ладони при накладывании еды в тарелку.





Совет №3: сервировочные и порционные размеры





Не путайте сервировочные и порционные размеры. Сервировочные указывают на этикетках с количеством питательных веществ. Если на пакетике орешков написано, что содержится две порции, а вы едите полностью пакет, то нужно умножать калории на два, принимать в расчёт, что получаете в два раза больше еды.

Совет №4: умеренное количество десерта





Посуда с метками для дозирования порций поможет научиться контролировать количество съеденного. Учёные из университета Calgary провели исследование с участием 130 человек. Испытуемые использовали тарелки дозированием и обычные. В итоге 26% подопытные сильнее потеряли вес и смогли сократить расходы на лечение диабета в отличие от остальных.





Совет №5: привычки вне дома





Контролировать себя надо и вне дома. В офис логично брать контейнеры, куда накладывать необходимое количество еды. А в ресторанах и кафе не заказывать больше 2-3 блюд.





Совет №6: планируйте питание





Ведите дневник питания, куда заранее вписывайте продукты. Обязательно указывайте количество того, что собираетесь кушать. Подсчёт калорий в специальном приложении позволит следить за рационом, контролировать размер порций и добиться неплохих успехов в похудении или наборе массы.