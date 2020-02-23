Что действительно помогает от целлюлита? Отвечает пластический хирург

Что действительно помогает от целлюлита? Отвечает пластический хирург

Безобидный, но раздражающий - почему развивается целлюлит, что помогает против него? Пластический хирург Мариам Омар рассказывает, что на самом деле помогает от целлюлита.

Целлюлит - это невоспалительное изменение подкожного жира, особенно на бедрах и ягодицах. Целлюлит возникает от ожирения и слабой соединительной ткани, часто в молодом возрасте. Пластический хирург ответил изданию Fit For Fan на популярные вопросы.

Есть ли эффективные меры профилактики целлюлита?

Потеря веса может помочь. Все нехирургические процедуры являются дорогостоящими, и эффект короткий.

Долгосрочные результаты достигаются с помощью питания и спорта?

Точно. Еда с низким содержанием соли способствует детоксикации. Свежие овощи, мясо или рыба идеальны. Организм нуждается в достаточном количестве белка, основного строительного блока для производства коллагена. Тренировки стимулируют обмен веществ. Лимфа и тканевая жидкость мобилизуются и отводятся мышечным сокращением.

Кардио или силовые тренировки, что приносит больше пользы от целлюлита?

Сочетание разных видов идеально подходит, чтобы добраться до резервов и проблемных зон. Бег трусцой и плавание в сочетании с силовыми сетами.

Что может сделать эстетическая медицина, если это не помогает?

Распространенным инвазивным методом является лазерный липолиз. Лазер вставляется в подкожный слой жира, его энергия заставляет его плавиться и стимулирует клетки соединительной ткани к образованию коллагена. Это способствуют гладкой структуре поверхности. Лечение работает оптимально, если никотин и алкоголь впоследствии исключены.

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Что действительно помогает от целлюлита? Отвечает пластический хирург