Что действительно помогает от целлюлита? Отвечает пластический хирург
Безобидный, но раздражающий - почему развивается целлюлит, что помогает против него? Пластический хирург Мариам Омар рассказывает, что на самом деле помогает от целлюлита.
Целлюлит - это невоспалительное изменение подкожного жира, особенно на бедрах и ягодицах. Целлюлит возникает от ожирения и слабой соединительной ткани, часто в молодом возрасте. Пластический хирург ответил изданию Fit For Fan на популярные вопросы.
Есть ли эффективные меры профилактики целлюлита?Потеря веса может помочь. Все нехирургические процедуры являются дорогостоящими, и эффект короткий.
Долгосрочные результаты достигаются с помощью питания и спорта?Точно. Еда с низким содержанием соли способствует детоксикации. Свежие овощи, мясо или рыба идеальны. Организм нуждается в достаточном количестве белка, основного строительного блока для производства коллагена. Тренировки стимулируют обмен веществ. Лимфа и тканевая жидкость мобилизуются и отводятся мышечным сокращением.
Кардио или силовые тренировки, что приносит больше пользы от целлюлита?Сочетание разных видов идеально подходит, чтобы добраться до резервов и проблемных зон. Бег трусцой и плавание в сочетании с силовыми сетами.
Что может сделать эстетическая медицина, если это не помогает?Распространенным инвазивным методом является лазерный липолиз. Лазер вставляется в подкожный слой жира, его энергия заставляет его плавиться и стимулирует клетки соединительной ткани к образованию коллагена. Это способствуют гладкой структуре поверхности. Лечение работает оптимально, если никотин и алкоголь впоследствии исключены.
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