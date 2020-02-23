Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

«Чтобы не вредить пищеварительной системе, лучше не сочетать белковые продукты с крахмалами, - полезнее использовать как гарнир овощные салаты, зеленые овощи в вареном, пареном, сыром виде», - дали совет эксперты.

Сочетание первых двух продуктов вредно, поскольку крахмалистые углеводы и молочные белки плохо усваиваются вместе, конфликтуют, мешают организму усваивать кальций. Запив их подслащенным кофе, вы вдвое увеличите скачки глюкозы в крови, изнуряющих поджелудочную железу.Популярное у россиян сочетание продуктов кажется полезным, но что на самом деле? Молочный кальций и большое количество железо в крупе плохо взаимодействуют, нейтрализуя полезные свойства друг друга. В данном варианте гречневую кашу лучше не есть.Любые варианты этих продуктов крайне тяжелы для желудка, когда употребляются дуэтом. Крахмалистая структура овоща переваривается в щелочной среде, но мясной белок требует кислоты.При усвоении макарон выделяются простые сахара. Сочетаясь с белковыми продуктами, они образуют опасные соединения, вызывающие вздутие, брожение, отрыжку, негативно влияющие на работу поджелудочной железы. Любителям этого популярного сочетания продуктов может грозить диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о 6 продуктах , которые ошибочно считаются полезными.