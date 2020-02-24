Перечислены 5 случаев, когда категорически нельзя употреблять картошку
Свежая картошка во многом полезный продукт, но бывают случаи, когда ее категорически нельзя употреблять. Они были перечислены немецкими специалистами: например, овощ хранился в холодильнике, не очищен или у него имеются мокрые пятна.
Хранившаяся в холодильнике. В этом случае, по данным британского агентства по пищевым стандартам, картошку категорически нельзя употреблять прежде всего людям с диабетом, предиабетом. После такого хранения крахмал, содержащийся в ней, превращается в сахар. Когда продукт запекается или жарится, он образует акриламид, увеличивающий риск развития рака.
Проросшая, имеющая зеленые пятна. Проросшую картошку не стоит употреблять, поскольку множество полезных ингредиентов продукта уже потеряно. Зеленые участки - признак высокого содержания соланина, токсичного химического соединения, которое может привести к тошноте, сонливости, инфекциям почек, аритмии сердца.
Неочищенная. Еще один случай, когда употреблять нельзя – вместе с кожурой. Картофельную корку следует счищать, так как она концентрирует высокое содержание соланина (особенно при длительном хранении). Кроме того, овощ часто опрыскивают пестицидами, чтобы уберечь от вредителей.
С неприятным запахом. Проникающий сладковатый и затхлый запах – сигнал того, что картошка испорчена. Хорошая обладает приятным землистым запахом.
Имеющая мокрые пятна. Если картофель местами мокрый, это признак того, что он заражен грибами и бактериями (такими как Erwina caratovora), предупреждают эксперты. Есть его нельзя – только в мусорный бак!
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