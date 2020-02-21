Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью. В частности, объясняют врачи, гречка может нарушать усвоение организмом важнейшего минерала кальция.
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
В то же время следует знать: людям с проблемами пищеварения блюда из гречки для ежедневного рациона не подходят. Данная крупа обладает свойством стимулировать образование газов и желчи, что может привести к желудочным спазмам и вздутию живота.
Помимо того, гречневая каша может навредить здоровью тех, кому присуща аллергия на белок ядрицы. Гречка хорошо известна тем, что не содержит глютена. Однако в этой крупе много пищевого белок, который иногда воспринимается организмом как нечто чуждое. В результате могут возникать неприятные, порой тяжелые реакции – крапивница, отек слизистых.
Можно ли есть гречневую кашу каждый день? Врачи объясняют, что слишком большое количество гречи вредно для людей, склонных к запорам, страдающих сахарным диабетом, гипертонией, почечной недостаточностью, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка, также подросткам, беременным женщинам.
Гречневая монодиета может приводить к головным болям, хронической усталости, замедленным реакциям.
Оптимальным употребление гречневой каши считается один-два раза в два–три дня.
Может вредить женщинам после 40 лет. Регулярное употребление гречки может приводить к дефициту кальция в организме. Крупа отличается высоким содержанием железа и фосфора – такой состав мешает усвоению минерала. Пристрастие к ней может быть особенно вредным для женщин после 40-45 лет, когда увеличивается риск остеопороза.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гречкой можно заменить некоторые дорогостоящие продукты.
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