Почему диетологи советуют ежедневно пить воду с кардамоном?

«Добавьте четыре столовых ложки свежих измельченных семян кардамона в термос, залейте литром горячей воды. Дайте настою остыть, перелейте в емкость через сито, чтобы отфильтровать семена. Выпивайте в течение дня», - поделились рецептом специалисты.

«Благодаря эфирному маслу, содержащемуся в кардамоне, пряность хорошо действует при зловонном дыхании, очищает дыхательные пути», - добавили эксперты.