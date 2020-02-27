Употребление шоколада снижает риск заболевания раком

Шоколад первоначально пришел из Мексики и Центральной Америки. Историки считают, что Майя взяли дикие деревья какао из тропических лесов и посадили их в своих собственных садах. Они раздавили семена и смешали их с водой и специями, чтобы сделать горячий напиток. В 16 веке испанские исследователи привезли какао обратно в Европу, где напиток быстро стал популярным, особенно среди королей, королев и знати.Современные шоколадные батончики изготавливаются путем добавления сахара и молока в какао-масло. Затем эту пасту помещают в различные формы.Все знают, что шоколад содержит много калорий, но он также содержит углеводы, жиры и другие витамины и минералы – это дает достаточно энергии, чтобы заниматься спортом или тяжелой работой.Ученые выяснили, что употребление шоколада снижает кровяное давление и риск сердечных заболеваний и рака. Однако существуют и отрицательные эффекты шоколада. Сладкое лакомство может сделать вас зависимым и привести к ожирению. Кроме того, шоколад в больших количествах вызывает кариес.