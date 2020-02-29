Почему «золотое» молоко с куркумой рекомендуется пить ежедневно?
Молочный напиток с куркумой – «золотое» молоко – рекомендуется многими специалистами для ежедневного питья. Его потребление защищает мозг от возрастной деградации, улучшает качество сна, стимулирует иммунную защиту организма от инфекций.
По данным MedikForum.ru, «золотое» молоко с куркумой обладает огромным потенциалом пользы для здоровья. Если пить его ежедневно, это может улучшить физические и умственные показатели человека.
Помогает от бессонницы, депрессии, когнитивных проблем. Исследование ученых из Университета Лос-Анджелеса показало, что компонент куркумин положительно влияет на мозг, помогая предотвратить различные нарушения, включая плохой сон, умственное переутомление, потерю памяти и депрессию, нейродегенеративные патологии (конкретно болезнь Альцгеймера). В ходе научного проекта добровольцы полтора года получали ежедневно по 90 мг куркумина два раза в сутки.
Обеспечивает антиоксидантами. Американские исследователи считают, что позитивное влияние куркумы на мозг объясняется противовоспалительными свойствами специи, которыми она обладает благодаря высокому уровню антиоксидантных веществ. Данное свойство куркумы также позволяет укрепить иммунитет организма, предотвращает преждевременное старение кожи, обеспечивает профилактику рака. В «золотом» молоке к ней добавляются другие специи, также обладающие антиоксидантным эффектом. Его рекомендуется пить ежедневно для защиты от суставных болей, воспалительных или респираторных заболеваниях, проблемах с печенью.
Помогает похудеть. Сочетание молока и куркумы может улучшить пищеварение и переработку жиров. «Золотое» молоко увеличивает выработку желчи.
Полезно при диабете. Молоко с куркумой способно снижать уровень сахара в крови.
Чтобы приготовить напиток, понадобятся:
- 300 мл миндального, овсяного или другого растительного молока;
- кусок куркумы (2-3 см) или 1 столовая ложка порошка куркумы;
- кусок имбиря (около 2 см);
- чайная ложка корицы;
- половина чайной ложки кокосового масла;
- щепотка мускатного ореха
- черный перец;
- чайная ложка меда.
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