Диетологи назвали 4 способа есть куриные яйца, чтобы сжигать больше жира
Куриные яйца – незаменимый продукт, если нужно похудеть или ускорить метаболические процессы, обеспечивающие жиросжигание.
Как сообщает MedikForum.ru, диетологами были названы несколько способов есть яйца, чтобы сжигать больше жира.
Способ 1: есть вместе с кайенским перцем. Он содержит капсаицин – вещество, стимулирующее выработку тепла в организме и ускоряющее расход калорий. Исследования также показывают, что после употребления этого перца люди начинают употреблять меньше пищи.
Способ 2: есть вместе с кокосовым маслом. Употребляя куриные яйца в таком варианте, вы получаете не только белок и витамины, но и лауриновую кислоту (жирная кислота со средней длиной цепи). Печень превращает ее в энергию, которая побуждает организм сжигать больше жира. Главное – не переборщить, любое масло очень калорийно.
Способ 3: есть с черной фасолью. Бобовые отличаются высоким содержанием клетчатки, которая набухает в желудке, благодаря чему дарит длительное насыщение. Согласно исследованиям, всего 10 граммов растворимой клетчатки в день помогают удалять больше жира с живота.
Способ 4: есть со шпинатом. По словам диетологов, яичница-болтунья или омлет с ним дают много белка и железа, которые укрепляют мышцы, способствуют их росту. Также добавка шпината к куриным яйцам снабжает нас тилакоидами – эти соединения стимулируют работу пищеварения, конкретно кишечника, который начинает выделять больше гормонов насыщения.
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