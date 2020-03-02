Ученые назвали диету, которая помогает отсрочить старость

В частности, ученые заметили, что при питании в соответствии со средиземноморской диетой в течение года увеличивается количество кишечных бактерий, которые связаны со «здоровым» старением. Это ассоциируется со снижением опасных воспалений у людей старшего возраста.Для работы был проанализирован кишечный микробиом 612 человек в возрасте от 65 до 79 лет до и после 12 месяцев питания по обычной (289 человек) и средиземноморской (323 человека) диете. В последней предполагается большое количество фруктов, овощей, орехов, бобовых, оливкового масла, рыбы и малое количество красного мяса и насыщенных жиров.Принимавшие участие в исследовании проживали на территории Франции, Италии, Нидерландов, Польши и Великобритании.Спустя 12 месяцев ученые обнаружили, что у людей, придерживавшихся средиземноморской диеты, улучшился кишечный микробиом. В частности, увеличилось количество бактерий, которые ассоциируются со снижением развития слабости в суставах и мышцах, с улучшением мозговой активности, памяти и снижением последствий воспалений.