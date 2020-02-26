Средиземноморская диета улучшает кишечный микробиом - исследование
Новое исследование показало, что пожилые люди, которые в течение года придерживались средиземноморской диеты, имели более здоровый кишечный микробиом, улучшенные показатели самочувствия, уменьшение слабости.
Ученые опубликовали выводы в журнале Gut. Они работали с данными 600 пожилых людей в пяти странах. Авторы обнаружили, что рацион средиземноморья улучшает здоровье кишечника пожилых людей и уменьшает слабость.
Нездоровый кишечный микробиом связан с ухудшением общего состояния здоровья, быстрому появлению слабости у пожилых людей.
Когда исследователи сравнили составы кишечных микробиомов участников, следовавших средиземноморской диете в течение года, с составами участников с обычным рационом, то обнаружили значительные различия.
Образцы стула показали, что после 12 месяцев участники имели лучшее бактериальное разнообразие в кишечнике, по сравнению со сверстниками из контрольной группы.
Бактериальное разнообразие связано с уменьшением показателей слабости, включая скорость ходьбы, силу рук и улучшенную когнитивную функцию.
Участники, которые придерживались средиземноморской диеты, также показали меньше признаков хронического воспаления.
"Защищая «ядро» кишечного микробного, соблюдение [средиземноморской] диеты может способствовать сохранению стабильного состояния бактериального разноообразия, обеспечивая устойчивость и защиту от изменений в альтернативных состояниях, которые встречаются у нездоровых людей", - говорят ученые в выводах исследования.
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