3 главные ошибки в тренировках - советы экспертов здравоохранения США

Слишком "легко" тренируетесь

«Любой, кто тренируется на выносливость со средней интенсивностью, должен иметь возможность говорить, но не петь. Те, кто тренируется с высокой интенсивностью, должны иметь возможность сказать несколько слов без необходимости делать вдох».

Расписание не отличается разнообразием

Слишком много тренируетесь

«Чем больше разница между обычным уровнем активности и новым уровнем активности, тем выше риск травмирования костей, мышц и суставов».