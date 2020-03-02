3 главные ошибки в тренировках - советы экспертов здравоохранения США
Несмотря на регулярные тренировки, многие напрасно ждут успеха из-за трех распространенных ошибок. Одна из них увеличивает риск получения травмы.
Взрослые должны тренироваться 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью и 75 минут с высокой интенсивностью. Об этом заявило Министерство здравоохранения и социальных служб США в бюллетене политике по физической активности. Начинающие спортсмены должны сосредоточиться не только на этом. Вы часто делаете три ошибки, ставя под угрозу здоровье.
Слишком "легко" тренируетесьМногие склонны не проявлять себя достаточно тренировках. Департамент США дает совет, как определить, достаточно ли нагрузка:
«Любой, кто тренируется на выносливость со средней интенсивностью, должен иметь возможность говорить, но не петь. Те, кто тренируется с высокой интенсивностью, должны иметь возможность сказать несколько слов без необходимости делать вдох».
Это относится и к силовым тренировкам. Вы должны тренироваться до того момента, когда вам будет трудно сделать еще один повтор. Американский колледж спортивной медицины рекомендует 8 до 12 повторений за подход.
Расписание не отличается разнообразиемНа тренировках не стоит ограничиваться одним видом спорта. Эксперты рекомендуют сочетать упражнения на выносливость с силой, равновесием, гибкостью и тренировками с отягощениями.
Слишком много тренируетесьВы напрягает тело слишком длинными, интенсивными тренировками. Эксперты объясняют:
«Чем больше разница между обычным уровнем активности и новым уровнем активности, тем выше риск травмирования костей, мышц и суставов».
Важно медленно увеличивать интенсивность.
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