Бразильские орехи - источник селена, антиоксидантов и полезных жиров
Богатые питательными веществами и вкусные бразильские орехи (Bertholletia excelsa) собирают с деревьев, произрастающих в странах Южной Америки - Колумбии, Венесуэлы, Перу и Бразилия. Они содержат полезные жиры, клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы. Самый ценный - селен.
Бразильские орехи являются отличным источником органического селена, мощного антиоксидантного минерала, обладающим профилактическим противоракомвым свойством.
- Гипертония. Кальций, натрий, магний и калий, необходимы для контроля артериального давления, а бразильские орехи содержат большое количество полезных для сердца питательных веществ.
- Профилактика болезней сердца. Пальмитолеиновая кислота и олеиновая кислота связаны со сбалансированным профилем холестерина и улучшением здоровья сердца посредством выведения из организма опасных омега-6 жирных кислот.
- Улучшение функций щитовидной железы. Дефицит селена влияет на метаболизм. Фактически, селен действует как катализатор для производства активных гормонов щитовидной железы. В исследовании было обнаружено повышения уровня гормонов у людей, которые употребляли бразильские орехи в качестве добавки селена.
- Предотвращает появление прыщей. Селен помогает улучшить эластичность кожи, придает ей здоровый блеск. Он стимулирует активность глутатиона - мощного антиоксиданта, который может помочь устранить свободные радикалы из кожи. Бразильские орехи защищают от прыщей благодаря высокому содержанию цинка в орехах.
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