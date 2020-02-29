Усталость: 5 советов, как добавить энергии в повседневную жизнь

1. Вы спали слишком мало или слишком много

«Взрослые должны спать от шести до восьми часов, чтобы тело могло восстановиться. Но оптимальное время сна отличается от человека к человеку».

2. Ели сладкое на завтрак

3. Вы пьете алкоголь или принимаете снотворное

4. Вы напряжены

5. Вы мало двигаетесь