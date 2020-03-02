Избежать инсульта помогут овощи, орехи и соя

В журнале Neurology было опубликовано новое исследование, согласно которому вегетарианцы имеют меньший риск инсульта по сравнению с людьми, употребляющими в пищу мясо и рыбу.По статистике инсульт – вторая по распространенности причина смерти на мировом уровне и первая в приобретении инвалидности.В исследовании принимали участие две группы людей из Тайвани. Примерно треть в обеих группах была вегетарианцами, 25 процентов из них – мужчины. Отобранные для участия люди были старше 50, не сталкивавшиеся с инсультом ранее. Показатели первой группы отслеживались шесть лет, второй девять.В диете вегетарианцев (не употребляли рыбу и мясо) присутствовало больше орехов, овощей и сои. Они также употребляли меньше молочной продукции. А вот количество яиц и фруктов было примерно одинаковым.По результатам исследования ученые выяснили, что в первой группе риск развития ишемического инсульта у вегетарианцев был ниже на 74%. Во второй группе общий риск инсульта был на 48 процентов ниже у вегетарианцев.