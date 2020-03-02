Ученые открыли пользу хрена в борьбе с раком
Многолетнее растение, которое считается исконно русским, способно защитить от онкологических заболеваний благодаря своему уникальному составу.
Американские эксперты пришли к выводу, что хрен борется со свободными радикалами в организме, которые и являются основной причиной возникновения рака.
В корне хрена содержится огромное количество глюкозинатов, которые помогают печени устранять канцерогены и, тем самым, избегать возникновения различных опухолей в организме. При этом достаточно съедать по одной чайной ложке корня растения в день. Его можно добавлять в различные блюда и не бояться проблем с пищеварением – хрен отлично переваривается и способствует лучшему усвоению пищи.
Это чудо-растение полезно не только в профилактике онкологии, но и помогает справляться с ангиной, благодаря антимикробному действию. Кроме того, корень хрена улучшает обмен веществ.
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