Ученые открыли пользу хрена в борьбе с раком

лист хрена

Многолетнее растение, которое считается исконно русским, способно защитить от онкологических заболеваний благодаря своему уникальному составу.

Американские эксперты пришли к выводу, что хрен борется со свободными радикалами в организме, которые и являются основной причиной возникновения рака.

В корне хрена содержится огромное количество глюкозинатов, которые помогают печени устранять канцерогены и, тем самым, избегать возникновения различных опухолей в организме. При этом достаточно съедать по одной чайной ложке корня растения в день. Его можно добавлять в различные блюда и не бояться проблем с пищеварением – хрен отлично переваривается и способствует лучшему усвоению пищи.

Это чудо-растение полезно не только в профилактике онкологии, но и помогает справляться с ангиной, благодаря антимикробному действию. Кроме того, корень хрена улучшает обмен веществ.
Теги : хрен, свободные радикалы, польза хрена, рак, ангина
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