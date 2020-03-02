Ученые открыли пользу хрена в борьбе с раком

Многолетнее растение, которое считается исконно русским, способно защитить от онкологических заболеваний благодаря своему уникальному составу.В корне хрена содержится огромное количество глюкозинатов, которые помогают печени устранять канцерогены и, тем самым, избегать возникновения различных опухолей в организме. При этом достаточно съедать по одной чайной ложке корня растения в день. Его можно добавлять в различные блюда и не бояться проблем с пищеварением – хрен отлично переваривается и способствует лучшему усвоению пищи.Это чудо-растение полезно не только в профилактике онкологии, но и помогает справляться с ангиной, благодаря антимикробному действию. Кроме того, корень хрена улучшает обмен веществ.