Ученые раскрыли, какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета

Апельсиновый сок не случайно обладает таким чудодейственным свойством. Все дело в том, что в составе апельсинов и мандаринов присутствует молекула нобилетин, благодаря которой и происходит снижение веса.Чтобы убедиться в правомерности своей теории, ученые провели специальный эксперимент с лабораторными мышами. Две группы грызунов кормили пищей, в которой было высокое содержание холестерина и жиров. Одной группе подопытных животных при этом давали нобилетин, а другой нет.Те мыши, которые получали с пищей флавоноид нобилетин были явно стройнее, чем их собратья. Плюс к этому грызуны продемонстрировали пониженные уровни резистентности к жирам и инсулину.