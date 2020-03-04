Идеальный поздний ужин: какие продукты выбрать?

Медики поделились несколькими вариантами позднего ужина. Первый из них – это сваренное вкрутую яйцо, дополненное небольшими ломтиками авокадо. Авокадо при желании можно измельчить в блендере и намазать полученной массой яйцо.Также врачи рекомендуют для ночного перекуса хумус, особенно в сочетании со свежими овощами – сладким перцем, либо огурчиком.Кроме того, благотворно влияют на сон хорошая красная рыба и любые листовые овощи. Не оставили медики без внимания и киви. Этот фрукт богат серотонином.Если вы решились на поздний на ужин, то пусть это будут продукты, богатые белком и с минимальным содержанием жира. Это позволяет поддерживать ночью уровень сахара в крови в норме.