Идеальный поздний ужин: какие продукты выбрать?
Все мы знаем, что наедаться на ночь вредно. Но порой голод бывает настолько непреодолимым, что трудно заснуть. Выход найден: эти продукты не только утолят чувство голода, но и улучшают сон.
Медики поделились несколькими вариантами позднего ужина. Первый из них – это сваренное вкрутую яйцо, дополненное небольшими ломтиками авокадо. Авокадо при желании можно измельчить в блендере и намазать полученной массой яйцо.
Также врачи рекомендуют для ночного перекуса хумус, особенно в сочетании со свежими овощами – сладким перцем, либо огурчиком.
Кроме того, благотворно влияют на сон хорошая красная рыба и любые листовые овощи. Не оставили медики без внимания и киви. Этот фрукт богат серотонином.
Если вы решились на поздний на ужин, то пусть это будут продукты, богатые белком и с минимальным содержанием жира. Это позволяет поддерживать ночью уровень сахара в крови в норме.
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