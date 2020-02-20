Названы продукты, которые можно есть поздним вечером и худеть
Поздний ужин может помогать худеть, если употреблять вечером правильные продукты. Такие продукты стимулируют процессы жирового обмена, способствуют росту и укреплению мышц, улучшают сон. Они были названы специалистами в публикации журнала Fit for Fun.
Тофу и постное мясо. Содержат высококачественные белки, которые активизируют рост мышечных волокон и поддерживают стабильный уровень сахара в крови – эти два условия очень важны, чтобы успешно худеть.
Рыба. Семга, скумбрия, сардины, тунец - эти продукты тоже можно есть поздним вечером, не боясь за фигуру. Содержащиеся в них белок и омега-3 жирные кислоты поддерживают физиологические процессы организма, не дающие человеку полнеть.
Яйца. Продукт, традиционно употребляемый на завтрак, идеально походит и для позднего вечера. Яйца содержат много триптофана, обеспечивающего хороший сон; их белок эффективно помогает худеть и не терять мышцы.
Маложирные молочные продукты. 50-100 граммов творога – идеальный перекус поздним вечером: такая порция содержит мало углеводов, но много белка.
Авокадо. Олеиновая кислота в этом продукте поддерживает потерю веса, защищает от ночных вспышек голода, заставляющих набрасываться на вредную пищу.
Миндаль. Стабилизирует уровень сахара в крови, содержащийся в орехе кальций способствует активному сжиганию жира и похудению. Вечером достаточно съедать примерно 15-20 граммов.
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