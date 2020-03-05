Неожиданно, но эти 5 напитков связывают с возникновением рака
Нездоровое питание оказывает большое влияние на риски возникновения рака – некоторые напитки также могут увеличить вероятность онкологии.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на экспертов журнала Health and Human, примеры напитков, употребление которых связывают с развитием рака, могут оказаться неожиданными, – например, это водопроводная вода, соки, энергетики.
Вода из-под крана. Для ее очистки часто используется хлор, но он гораздо менее страшен, чем другие химикаты, которые также обнаруживаются в водопроводной воде. Например, в ней может присутствовать более токсичный дибутилфталат (ДБФ), являющийся побочным продуктом дезинфекции и действующий на организм как канцероген.
Вода в бутылках. Неожиданно, но факт: бутилированная вода (в пластиковой таре) может содержать бисфенол-А, проникающий из пластмассовых емкостей. Он известен как гормональный разрушитель, с действием которого связывают увеличенный риск возникновения рака простаты, молочной железы.
Энергетические напитки. Состоя в основном из сахара, кофеина, искусственных красителей, они могут одновременно повышать кровяное давление и уровень сахара, что ослабляет системы организма, делая его уязвимым перед онкозаболеваниями.
Соки. Это неожиданно, поскольку соки кажутся полезными. Но установлено, что их частое употребление тесно связано с большей заболеваемостью раком прямой кишки. Как полагают ученые, из-за высокого уровня сахара в напитках. Сахар - любимая пища рака, предупреждают эксперты.
Спортивные напитки. Они не могут напрямую привести к возникновению рака, но обеспечивают трамплин на этом пути, так как тоже полны сахара и углеводов. Если вы не тратите на тренировки большую часть дня, остерегайтесь их пить, – дают совет диетологи.
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