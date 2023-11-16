Частое прослушивание музыки помогает улучшить память - врач-невролог

«Ученые изучали, как восприимчивое прослушивание музыки может изменить активность мозга. Итак, это продольное исследование, и мы были заинтересованы в здоровом старении пожилых людей, музыкальные терапевты работали с ними, чтобы подобрать музыкальные произведения и плейлисты, которые одновременно заряжали энергией и расслабляли, которые они затем слушали по часу в день каждый день в течение восьми недель. записывая весь этот опыт», - говорит врач-невролог Козлова Виталина специально для МедикФорум.

«Система вознаграждения важна для множества функций, таких как обучение и мотивация. Поэтому музыка — это на самом деле слуховой канал, ведущий к этим центрам, которые важны для обучения, а также для социальных функций. Эта система вознаграждения снижает свою активность и функциональную связь с возрастом, и мы видим, что музыка как бы спасает эту связь, поэтому мы надеемся, что это может быть полезно для людей с деменцией и болезнью Альцгеймера».

«В последнее время мы также видим, что островковая кора головного мозга, которая является более старой областью мозга, имеет тенденцию лучше связываться с несколькими другими системами мозга у людей, которые имеют больший музыкальный опыт».

Другие преимущества музыки для здоровья

«Тем, кто чувствует себя хорошо, эндорфины также могут помочь объяснить, почему прослушивание музыки может облегчить боль».

Многим из нас нравится слушать музыку по разным причинам, будь то в социальной обстановке, за рулем автомобиля или во время отдыха в одиночестве.Однако это занятие может быть чем-то большим, чем просто развлечением, поскольку оно несет потенциальную пользу для нашего здоровья и благополучия. Врач рассмотрелаОдним из таких эффектов была возможность— то, что представляет особый интерес по мере того, как мы становимся старше.Она поделилась некоторыми своими исследованиями в области музыки и здоровья мозга.И до, и после этого вмешательства мы проводили нейропсихологические тесты, проводили электроэнцефалографию, а также собирали данные функциональной МРТ, и мы обнаружили увеличение функциональной связи, особенно между слуховыми областями мозга и центрами. мозга, которые важны для эмоций и вознаграждения. После этого вмешательства они стали более функционально связаны.Связь между аудиальными центрами и центрами вознаграждения в мозге означает нечто большее, чем просто тот факт, что человек наслаждается музыкой.Согласно ее исследованиям, прослушивание музыки также улучшает память и когнитивные навыки, а также помогает бороться с одиночеством. Исполнение музыки, а не просто ее прослушивание, также имело свои преимущества.Когда вы смотрите на детей младшего возраста, дети с более интенсивным музыкальным обучением, как правило, лучше справляются с различными когнитивными и академическими тестами.А затем, в более старшем возрасте, пожилые люди, у которых больше музыкального опыта, как правило, имеют лучшие когнитивные функции, а также лучше способны слышать речь в шумной обстановке.Как прослушивание музыки может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Когда люди слушали музыку, их кровеносные сосуды расширялись или открывались в гораздо большей степени, чем когда они слушали расслабляющую запись.Более эластичные кровеносные сосуды означают лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшение притока крови к тканям».Прослушивание музыки, которая нам нравится, может выделять эндорфины и оксид азота, помогая кровеносным сосудам сохранять эластичность и функционирование.Чтобы воспользоваться преимуществами музыки, доктор сказала, что могут быть полезны все виды прослушивания – будь тоРанее МедикФорум писал о вреде отказа от раннего завтрака.

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