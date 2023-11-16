7 простых советов по борьбе с обострениями экземы - "правильный уход за кожей"
Зима и холодная погода могут усугубить симптомы экземы и привести к неприятным обострениям и раздражению кожи.
Экзема — это группа хронических заболеваний кожи, которые могут вызывать воспаление, раздражение и отек кожи. Дерматит, что означает воспаление кожи, часто используется как синоним экземы, хотя не все виды дерматита считаются экземой.
Экзема может легко обостриться в определенных условиях, например, в холодную погоду. Существует много типов экземы, каждый из которых имеет свой набор причин, симптомов, диагнозов и методов лечения.
Обычно люди, страдающие экземой:
- Сухая кожа
- Сильный зуд, особенно ночью
- Маленькие, наполненные жидкостью шишки, которые могут протекать и покрываться коркой после царапин
- Утолщенная, потрескавшаяся или чешуйчатая кожа
- Сырая, чувствительная, опухшая кожа из-за расчесов.
Врач поделился своими советами о том, как справиться с неблагоприятным воздействием холода на кожу этой зимой.
«Хотя лекарства от экземы не существует, различные методы и методы лечения могут помочь контролировать ее симптомы. Важно помнить, что кожа у всех разная, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Важно проконсультироваться с дерматологом или врачом для составления долгосрочного плана лечения экземы», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Боритесь с сухим зимним воздухом, выбирая насыщенный смягчающий увлажняющий крем, который образует защитный барьер, удерживающий и удерживающий влагу, предотвращая раздражение и сухость.
Перейдите на масла для душа или увлажняющие очищающие средства
Выбирайте масла для душа или увлажняющие очищающие средства вместо традиционных гелей для душа, которые могут быть раздражающими для кожи, особенно у людей с экземой. Эти альтернативы очищают кожу, сохраняя при этом ее естественный баланс влаги.
Ограничьте прием горячего душа
Зимой горячий душ заманчив, но может способствовать сухости кожи.
"Выбирайте для купания теплую воду и принимайте душ непродолжительно, чтобы предотвратить раздражение кожи и обострение симптомов экземы".
Увлажняйте внутренне
Обеспечьте себе достаточное количество воды, пейте много воды, даже в холодную погоду. Поддержание гидратации имеет решающее значение для здоровья кожи, особенно для людей, склонных к кожным заболеваниям, таким как экзема.
"Отличным выбором будут травяные чаи и теплая вода с лимоном".
Защититесь от суровой погоды
Выходя на улицу в холодную погоду, используйте шарфы, перчатки и шапки, чтобы защитить кожу от резкого ветра и сухого воздуха и предотвратить ненужное воздействие.
Используйте увлажнитель
Противодействуйте эффекту высыхания внутренних систем отопления, включив увлажнитель.
"Это помогает вернуть влагу в воздух, принося пользу вашей коже".
Выбирайте продукты без запаха
Выбирайте гипоаллергенные средства по уходу за кожей без отдушек, особенно для людей с чувствительной кожей в зимний период.
"Ароматы могут раздражать кожу, и выбор этих альтернатив снижает риск побочных реакций".
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