7 простых советов по борьбе с обострениями экземы - "правильный уход за кожей"

Сухая кожа

Сильный зуд, особенно ночью

Маленькие, наполненные жидкостью шишки, которые могут протекать и покрываться коркой после царапин

Утолщенная, потрескавшаяся или чешуйчатая кожа

Сырая, чувствительная, опухшая кожа из-за расчесов.

«Хотя лекарства от экземы не существует, различные методы и методы лечения могут помочь контролировать ее симптомы. Важно помнить, что кожа у всех разная, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Важно проконсультироваться с дерматологом или врачом для составления долгосрочного плана лечения экземы», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

"Выбирайте для купания теплую воду и принимайте душ непродолжительно, чтобы предотвратить раздражение кожи и обострение симптомов экземы".

"Отличным выбором будут травяные чаи и теплая вода с лимоном".

"Это помогает вернуть влагу в воздух, принося пользу вашей коже".

"Ароматы могут раздражать кожу, и выбор этих альтернатив снижает риск побочных реакций".

Экзема — это группа хронических заболеваний кожи, которые могут вызывать воспаление, раздражение и отек кожи. Дерматит, что означает воспаление кожи, часто используется как синоним экземы, хотя не все виды дерматита считаются экземой.Экзема можетСуществует много типов экземы, каждый из которых имеет свой набор причин, симптомов, диагнозов и методов лечения.Врач поделился своими советами о том, как справиться с неблагоприятным воздействием холода на кожу этой зимой.Боритесь с сухим зимним воздухом, выбирая насыщенный смягчающий увлажняющий крем, который образует защитный барьер, удерживающий и удерживающий влагу, предотвращая раздражение и сухость.Выбирайте масла для душа или увлажняющие очищающие средства вместо традиционных гелей для душа, которые могут быть раздражающими для кожи, особенно у людей с экземой. Эти альтернативы очищают кожу, сохраняя при этом ее естественный баланс влаги.Зимой горячий душ заманчив, но может способствовать сухости кожи.Обеспечьте себе достаточное количество воды, пейте много воды, даже в холодную погоду. Поддержание гидратации имеет решающее значение для здоровья кожи, особенно для людей, склонных к кожным заболеваниям, таким как экзема.Выходя на улицу в холодную погоду, используйте шарфы, перчатки и шапки, чтобы защитить кожу от резкого ветра и сухого воздуха и предотвратить ненужное воздействие.Противодействуйте эффекту высыхания внутренних систем отопления, включив увлажнитель.Выбирайте гипоаллергенные средства по уходу за кожей без отдушек, особенно для людей с чувствительной кожей в зимний период.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от раннего завтрака.

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