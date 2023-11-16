Имбирный напиток поможет остановить проблемы с желудком и повысит иммунитет к Новому году

«В имбире есть определенные ферменты, которые могут помочь при вздутии живота, облегчить запор и помочь при тошноте. Если вы имеете дело с симптомами СРК, это может помочь уменьшить некоторые из ваших симптомов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Если у вас расстройство желудка, можно отварить немного свежего имбиря или добавить немного молотого имбиря в горячую воду".

"Имбирь действует как естественное средство для подавления аппетита, а потребление имбиря связано с уменьшением чувства голода и тяги, что способствует соблюдению плана здорового питания".

Это может защитить от изжоги

"Хотя натуральные средства, такие как имбирь, могут быть полезны при незначительных и мимолетных приступах тошноты и расстройстве желудка, они не смогут вылечить более серьезные проблемы с желудком".

Оздоровительные имбирные напитки известны своим богатым питательным составом и способностью повышать иммунитет, бороться с воспалениями и способствовать общему здоровью.Эти напитки с интенсивным вкусом содержат концентрированный имбирный сок, известный своими сильными противовоспалительными, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами.В частности, имбирь может помочь в борьбе с расстройством желудка, одновременно способствуя улучшению пищеварения.Считается, что имбирь ускоряет продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, а также защищает кишечник. Это может облегчитьИсследования показали, что имбирь также может способствовать снижению веса за счет повышения метаболизма.Было обнаружено, что активные соединения имбиря, в том числеТакая стимуляция может привести к усилению сжигания жира и, как следствие, к снижению веса.Кроме того, имбирь продемонстрировал способность регулировать уровень сахара в крови — фактор, который не только способствует контролю веса, но и помогает уменьшить воспаление.В целом, эти свойства делают имбирь потенциальным союзником в усилиях по достижению и поддержанию здорового веса в праздничный период.Но на этом многочисленные преимущества имбиря не заканчиваются, поскольку он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, которые могут быть полезны для поддержания общего состояния здоровья.Если вы столкнулись с грызущим жжением в груди, имбирь также может предотвратить эти проблемы (или, по крайней мере, облегчить их). Имбирь не только улучшает перистальтику кишечного тракта, он также может защитить слизистую оболочку желудка, одновременно уменьшая попадание желудочной кислоты обратно в пищевод после еды.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от раннего завтрака.

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