Эксперт опроверг миф о пользе воды с лимоном

Долгое время считалось, что употребление воды с соком свежевыжатого лимона оказывает целебное воздействие на состояни нашей кожи, пищеварительной системы и организма в целом.Однако диетолог из Испании Айтор Санчес назвал якобы целебное действие этого напитка мифом.Санчес подчеркивает, что не стоит отказываться от употребления лимонной воды вовсе. Всего лишь не стоит ожидать от нее чудесного воздействия на организм.Эксперт полагает, что те, кто стал лучше ощущать себя в результате такой детокс-диеты просто изменили какие привычки, либо избавились от них. Например, перестали есть выпечку по утрам.