Еда против тромбов. 10 лучших продуктов от сгустков крови
Сгустки крови, застрявшие в венах, могут оказаться смертельными, но справиться с тромбами помогает правильная еда. Простая вода, фрукты, чеснок относятся к лучшим продуктам для этого.
Как сообщает MedikForum.ru, одним из серьезных факторов, способствующих образованию тромбов, является обезвоживание организма. Из-за нехватки воды в крови она густеет, что увеличивает риск формирования сгустков.
Сколько пить воды? Нужно посмотреть на цвет мочи. Он должен быть светло-желтым или почти прозрачным. Очевидно темный оттенок урины и сильный запах – знак того, что телу нужна вода.
Киви и другие фрукты. Исследование ученых из Университета Осло показало: этот продукт – один из самых эффективных в деле предотвращения образования опасных сгустков. Было установлено: люди, которые ели 2-3 киви каждый день, имели более низкую активацию тромбоцитов, соединяющихся в тромбы.
По словам специалистов, данный эффект обеспечивается веществами салицилатами, которых много в его плодах. Также их содержат апельсины, клубника, черника, клюква, виноград, изюм, чернослив.
Чеснок, специи. Способность продукта разжижать кровь, предотвращая появление сгустков и тромбов, была известна еще древним египтянам.
«К числу лучших борцов с тромбами также относятся другие травы и специи с высоким содержанием салицилатов – тимьян, карри, куркума, кайенский перец, паприка, солодка, мята, имбирь», – подсказывают ученые.
Оливки, оливковое масло. Американский журнал клинического питания констатирует: фенолы данных продуктов могут снизить уровень некоторых веществ в крови, способствующих образованию тромбов.
Орехи, цельные зерна. Эти продукты богаты витамином Е, который является естественным разбавителем крови. Исследования показывают: его потребление снижает риск развития первого сгустка крови и не дает возникать новым тромбам у людей, которые уже пострадали от них.
Продукты с омега-3 жирными кислотами. Красная рыба, сельдь, скумбрия, сардины, льняное масло, семена подсолнечника являются их богатыми источниками и помогают разжижать кровь, защищая от возникновения сгустков и связанных с ними инсультов.
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