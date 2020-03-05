Еда против тромбов. 10 лучших продуктов от сгустков крови

«К числу лучших борцов с тромбами также относятся другие травы и специи с высоким содержанием салицилатов – тимьян, карри, куркума, кайенский перец, паприка, солодка, мята, имбирь», – подсказывают ученые.

Как сообщает MedikForum.ru, одним из серьезных факторов, способствующих образованию тромбов, является обезвоживание организма. Из-за нехватки воды в крови она густеет, что увеличивает риск формирования сгустков.Нужно посмотреть на цвет мочи. Он должен быть светло-желтым или почти прозрачным. Очевидно темный оттенок урины и сильный запах – знак того, что телу нужна вода.Исследование ученых из Университета Осло показало: этот продукт – один из самых эффективных в деле предотвращения образования опасных сгустков. Было установлено: люди, которые ели 2-3 киви каждый день, имели более низкую активацию тромбоцитов, соединяющихся в тромбы.По словам специалистов, данный эффект обеспечивается веществами салицилатами, которых много в его плодах. Также их содержат апельсины, клубника, черника, клюква, виноград, изюм, чернослив.Способность продукта разжижать кровь, предотвращая появление сгустков и тромбов, была известна еще древним египтянам.Американский журнал клинического питания констатирует: фенолы данных продуктов могут снизить уровень некоторых веществ в крови, способствующих образованию тромбов.Эти продукты богаты витамином Е, который является естественным разбавителем крови. Исследования показывают: его потребление снижает риск развития первого сгустка крови и не дает возникать новым тромбам у людей, которые уже пострадали от них.Красная рыба, сельдь, скумбрия, сардины, льняное масло, семена подсолнечника являются их богатыми источниками и помогают разжижать кровь, защищая от возникновения сгустков и связанных с ними инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах , помогающих выглядеть моложе после 40 лет.