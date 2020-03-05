Водители грузовиков, злоупотребляющие кофеином, чаще других попадают в аварии

«Часто в борьбе с сонливостью люди применяют кофеин, будь то напитки или таблетки. Но, как демонстрируют данные, это повышает риск аварии. Кроме этого, употребление кофеина на долгосрочной основе приводит к ухудшению сна, что увеличивает вероятность усталости и риски для человека, находящегося за рулем», - заявляет доктор Эшли Филтнесс из Университета Лафборо.

Исследование проводилось на основе данных более чем трех тысяч водителей. Из них 1,6 тыс. человек выпивали один напиток с кофеином за день. Другая часть употребляла пять и более напитков. Ученые обнаружили, что у второй группы общее состояние здоровья было хуже.Употреблявшие в среднем 7,5 напитка с кофеином в день также курили, пили больше алкоголя, меньше занимались спортом и придерживались менее здоровой диеты.Кроме этого, они меньше спали, а в течение дня сообщали о сонливости. Вождение их было более агрессивным и рискованным. А что важнее всего, количество аварий у них было выше, чем у коллег, которые не злоупотребляли кофеином.